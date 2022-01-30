بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب في منتخب بوركينا فاسو

المصدر: وكالات

أعلن نادي بيراميدز المصري أمس تعاقده في صفقة انتقال حر مع إبراهيم توريه لاعب خط الوسط المدافع لمنتخب بوركينا فاسو المشارك حالياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون. وقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه أنه تم التعاقد مع توريه، ليصبح ثالث الصفقات الشتوية بعد محمد صادق من الإسماعيلي وأحمد فوزي من نادي سبورتنغ.

وأضاف أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لمدة موسم ونصف الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، في صفقة انتقال حر. يذكر أن إبراهيم توريه من مواليد الرابع من أغسطس 1994 ويحمل الجنسيتين البوركينية والإيفوارية وسبق له اللعب في أندية إيفان الفرنسي وفيكتوريا جيماريش البرتغالي وقرطبة الإسباني، وشارك مع منتخب بوركينا فاسو في 28 مباراة دولية.

وحصل توريه على لقب أفضل لاعب خلال مباريات بوركينا فاسو أمام كاب فيردي والغابون، وتونس. ونجح الدولي البوركيني في قيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس أفريقيا بصناعته هدف اللقاء الوحيد أمام تونس في دور الثمانية وتوج بجائزة رجل المباراة لجهده الرائع، ليصعد ببلاده إلى الدور نصف النهائي.

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