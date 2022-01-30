مدرب المنتخب السعودي يثير الجدل: أحيانا أكون أباً سيئاً وقاسياً (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" فيديو خاص بيوم مباراة المنتخب السعودي مع عمان والتي انتهت بفوز السعودية بهدف دون مقابل لتضع قدماً في بطولة كأس العالم 2022 بعدما حافظت على الصدارة برصيد 19 نقطة، وظهر في المقطع طريقة تعامل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مع لاعبيه قبل المباراة وبين الشوطين، وأثار هذا الفيديو الجدل بسبب الطريقة التي يعامل فيها المدرب لاعبيه.

وظهر المدرب الفرنسي منفعلا ما بين الشوطين في مقطع الفيديو، وقال للاعبين: "ركزوا في الملعب، يجب أن تكون معا وتضغطوا على الخصم.. صحصحوا.. لن يعطيكم الفريق الخصم أي شيء، أنتم نائمين في الملعب"، كما وجه كلام عنيف للمهاجم الشاب فراس البريكان لاعب نادي الفتح، قال له: "أفق.. سأمنحك 10 دقائق إضافية".

ومع بداية الشوط الثاني وبعد مرور 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، نجح فراس البريكان في تسجيل هدف الأخضر السعودي الوحيد في شباك منتخب عمان ضمن منافسات الجولة الـ 7 من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022.

وبعد المباراة ظهر المدرب بشكل مغاير تماماً وقال للاعبين: "قلت لكم سابقاً أحياناً أكون أب سيء وقاسي مبروك الفوز يا شباب وشكراً لكم".

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلي النقطة الـ 19 في صدارة المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى قطر، ويحتاج الأخضر السعودي لـ 3 نقاط فقط من الثلاث مباريات المتبقية له في التصفيات الآسيوية من أجل ضمن مقعده في نهائيات كأس العالم.

يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني على ملعب سايتاما في طوكيو، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج الأخضر إلى الفوز من أجل الصعود رسمياً إلى كأس العالم.

⁧#كواليس_الأخضر⁩ في المهمة السابعة أصبحت جاهزة 💚👍

— مشاهدة ممتعة 📽⬇️ pic.twitter.com/6LZIPu3vJK — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 29, 2022

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