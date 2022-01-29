"بطولة أستراليا للتنس".. بارتي تعيد اللقب إلى بلدها بعد 44 عاماً

المصدر: وكالات

أصبحت أشلي بارتي أول أسترالية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب منذ 44 عاماً، بتتويجها اليوم في ملبورن بلقب فردي السيدات أمام الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2). وكانت كريس أونيل التي حضرت بين الجماهير آخر أسترالية تتوج على أرضها عام 1978.

وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي (25 عاماً) على أرضية مختلفة، بعد رولان غاروس الترابية في 2019 وويمبلدون العشبية في 2021، لتنضم إلى الأميركية سيرينا وليامس الوحيدة من اللاعبات الناشطات راهناً تتوج على ثلاث أرضيات مختلفة.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى على ملعب رود ليفر أرينا، كانت المصنفة أولى عالمياً في طريقها لخسارة الثانية اثر تقدم كاسح لكولينز، المصنفة 30 عالمياً، بنتيجة 5-1، لكن شراسة بارتي إعادتها إلى الأجواء لتحسم المجموعة بشوط فاصل (تاي بريك) والمباراة والبطولة.

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