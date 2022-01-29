لاعب الـ75 مليون يورو يضع يوفنتوس في ورطة

المصدر: وكالات

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلي عن أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية "الميركاتو الشتوي"، لكنه يعاني في مفاوضات الرحيل. وبات النادي في ورطة لإيجاد التوازن المالي، بعد التعاقد مع الصربي فلاهوفيتش بمقابل كبير يصل إلى 75 مليون يورو.

وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر "تويتر": "يحاول يوفنتوس إيجاد حل للتخلي عن آرون رامزي قبل الاثنين (موعد إغلاق الميركاتو الشتوي)".

وأضاف: "لا يزال بيرنلي يريد التوقيع مع رامزي على الفور، لكن اللاعب يتمسك بموقفه ويرفض الرحيل عن السيدة العجوز". وختم رومانو: "في غضون ذلك، انهارت المفاوضات بين يوفنتوس وأرسنال بشأن التخلي عن لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو على سبيل الإعارة".

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