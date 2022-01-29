"مفتول العضلات" يصل إلى برشلونة ليخلصه من عثمان ديمبلي!

المصدر: وكالات

وصل اللاعب الإسباني آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي إلى مدينة برشلونة ليلة الجمعة تمهيدا لخضوعه للفحوصات الطبية في ناديه السابق، قبل التوقيع رسميا على عقود انتقاله.

وتأتي الصفقة المنتظرة، في ظل رغبة "البلوغرانا" بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال يناير الجاري.

ويعد تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.

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