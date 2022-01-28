إيقاف مدافع مان سيتي ثلاث مباريات أوروبية

المصدر: وكالات

تم ايقاف الدولي الانجليزي كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي لثلاث مباريات في المسابقات الاوروبية، على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها ضد لايبزيغ الالماني في دور الجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وطرد الظهير الايمن مباشرة بعد تدخل قاس على المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الدقيقة 82 من المباراة التي خسرها سيتي 2-1 في 7 ديسمبر الماضي.

وسيؤدي الإيقاف الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)اليوم، إلى غياب ووكر عن مباراتي دور ثمن النهائي ضد سبورتينغ البرتغالي، وذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه، أو المباراة الاوروبية الاولى من الموسم المقبل. واعتبرت اللجنة التدخل على أنه "اعتداء" في لائحة الاتهامات التأديبية.

وكان سيتي، وصيف الموسم الماضي، ضمن صدارة مجموعته قبل المباراة الاخيرة في دور المجموعات. ومع هذا القرار، يدفع ربما المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثمن زجه بتشكيلة أساسية قوية في مباراة غير هامة. قال بعد اللقاء "البطاقة الحمراء مؤذية، لا سيما لدور ثمن النهائي. كايل ووكر لاعب مهم بالنسبة لنا ولم يكن من الضرورة ان نخسره بهذه الطريقة. آمل أن يتعلم من ذلك".

ويحل سيتي الذي خسر نهائي العام الماضي امام مواطنه تشلسي، ذهابًا في لشبونة في 15 فبراير المقبل فيما يخوض الاياب على ملعب الاتحاد في 9 مارس.

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