نادال على بعد خطوة من إنجاز تاريخي في بطولة أستراليا للتنس

المصدر: وكالات

صعد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بعدما تغلب على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6 / 3 و6 / 2 و3 / 6 و6 / 3 اليوم في الدور قبل النهائي من البطولة.

وحقق نادال، المصنف السادس للبطولة، الانتصار رقم 500 له على الملاعب الصلبة، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عبر موقعها.

وبتأهله للنهائي، أصبح نادال على بعد خطوة من إنجاز تاريخي، وهو الانفراد بالرقم القياسي لبطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، حيث أحرز حتى الآن 20 لقبا في جراند سلام متساويا في ذلك مع كل من السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم. ويلتقي نادال في المباراة النهائي الروسي دانيال مدفيديف الفائز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.

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