مفاجأة.. ساديو ماني مصاب بعد أيام من فيديو استفزازه للمصريين!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثار السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة منتخب بلاده مع غينيا الاستوائية في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقررة الأحد، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة دور الـ16 أمام الرأس الأخضر والتي فاز فيها السنغاليون بهدفين نظيفين سجل خلالها ماني الهدف الأول.

ويشتبه إصابة ماني بارتجاج في الدماغ نتيجة اصطدامه مع حارس الرأس الأخضر الذي أشهر في وجهه الحكم البطاقة الحمراء نتيجة تهوره في الالتحام مع ماني وهذا ما كشفت عنه غرفة تقنية الفيديو "الفار" في الدقيقة 57 من اللقاء.

من جهته، نشر ماني صورة على حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة يمارس خلالها التدريبات المنفردة، مشدداً على أنه يتعافى من الإصابة، دون أن يوضح إن كان يلعب المباراة الحاسمة مع غينيا الاستوائية من عدمه، خصوصاً أنه سقط أرضاً خلال المباراة وطلب تبديله فوراً بسبب الارتطام القوي في رأسه.

وتأتي إصابة ماني بعد ساعات من ظهوره بفيديو مثير للجدل يتحدى فيه الجماهير المصرية ويبلغهم بأن النتيجة: "السنغال واحد ومصر صفر"، بعدما نمى إلى علمه بأن السنغال ستواجه مصر بقيادة زميله في ليفربول محمد صلاح خلال مباراتي ذهاب وإياب لتحديد هوية المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

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