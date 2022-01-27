العراق يخسر مجدداً.. وإيران تتأهل إلى المونديال مرة سادسة

المصدر: وكالات

ضمنت إيران تأهلها رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق 1-صفر الخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

على استاد "أزادي" سجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، ليبلغ "تيم ملي" النهائيات الثالثة توالياً والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.

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