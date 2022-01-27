المصنفة الأولى عالميا تبلغ نهائي بطولة أستراليا للتنس

المصدر: وكالات

بلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا، أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الاميركية ماديسون كيز (51) بسهولة 6-1، 6-3.

واحتاجت اللاعبة المتوجة بلقبين كبيرين الى 62 دقيقة لتصبح أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ العام 1980، حيث ستلاقي البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميًا او الاميركية دانيال كولينز الثلاثين.

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