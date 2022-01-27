الأرجنتين تواجه تشيلي اليوم بدون المدرب وليونيل ميسي

المصدر: وكالات

يغيب مدرب المنتخب الارجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني عن موقعة مضيفه التشيلي اليوم ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر نهاية العام الحالي، لإصابته بفيروس كورونا. وقال سكالوني خلال مؤتمر صحافي أنه ومساعده "بابلو أيمار لن نتمكن من التواجد في البعثة. بابلو في منزله منذ أيام لأنه احتك بشخص مصاب. أنهيت الحجر الصحي ولكن نتيجتي لا زالت ايجابية وللدخول الى تشيلي عليك أن تقدم فحصًا سلبيًا".

كما سيغيب للسبب ذاته عن الارجنتين التي ضمنت تأهلها الى النهائيات، أليكسيس ماك أليستر وإيميليانو بوينديا لاعبا برايتون وأستون فيلا الانكليزيين تواليًا. وسيتولى الإشراف على المنتخب والتر سامويل وروبرتو أيالا، العضوان في الجهاز الفني. ومن أبرز الغائبين، نجم الفريق، ليونيل ميسي، الذي قرر المدرب منحة راحة من خوض مباريات التصفيات الحالية، خاصة بعد أن تعافى حديثا من الإصابة بفيروس كورونا.

وضمنت الارجنتين برفقة البرازيل المتصدرة بلوغ النهائيات في قطر التي تقام بين نوفمبر وديسمبر المقبلين، قبل خمس مباريات متبقية لهما. أما تشيلي فهي بين سبعة منتخبات لا تزال تصارع من أجل خطف آخر مركزين مؤهلين مباشرة. تحتل المركز السادس بفارق نقطة عن البيرو صاحبة المركز الخامس الذي يخول صاحبه خوض ملحق تأهيلي ونقطتين عن كولومبيا الرابعة.

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