نيوكاسل يقترب من ضم البرازيلي غيمارايش مقابل 40 مليون يورو

المصدر: وكالات

ذكر مصدر مقرب من المفاوضات لـ"رويترز" اليوم أن لاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش سينتقل إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 40 مليون يورو، رغم أن ناديه أولمبيك ليون نفى التوصل لأي اتفاق.

وعلمت "رويترز" أن اللاعب البالغ عمره 24 عاما سيخضع لفخص طبي مطلع الأسبوع في البرازيل إذ يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في الفترة الدولية. ووافق نيوكاسل على كل طلبات ليون كما اتفق غيمارايش على البنود الشخصية مع النادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي وقت سابق اليوم نفى النادي الفرنسي في بيان التكهنات الصحفية بشأن اتمام الصفقة.

وانضم غيمارايش، الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو مع البرازيل العام الماضي، إلى ليون من أتليتيكو بارانينسي في يناير كانون الثاني 2020. وخلال صراعه لتجنب الهبوط تعاقد نيوكاسل بالفعل مع المهاجم كريس وود والظهير الأيمن كيران تريبيير في فترة الانتقالات هذا الشهر.

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