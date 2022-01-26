بايرن ميونيخ يعلن رسميا رحيل مدافعه زوله يونيو المقبل

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان اليوم أن المدافع الدولي نيكلاس زوله، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، سيغادر النادي في نهاية الموسم عندما يصبح لاعباً حراً. وقال كان في مؤتمر صحافي "المفاوضات استمرت لفترة طويلة جدًا. قدمنا له عرضًا ولم يقبله. وبالتالي سيغادر النادي في نهاية الموسم".

وأضاف الحارس التاريخي للنادي البافاري أنّهم قدموا "عرضًا جيدًا للغاية" للمدافع البالغ من العمر 26 عامًا والذي خاض أيضًا 37 مباراة دولية مع المانشافت، مضيفًا "لكن علينا احترام حدود اقتصادية معينة". ,يقدر موقع "ترانسفرماركيت" المتخصص قيمة اللاعب بـ 35 مليون يورو، علمًا أنّه انضم إلى العملاق البافاري عام 2017 من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو.

ظهر المدافع الضخم (1.95 م و99 كلغ) في 158 مرّة بالقميص الأحمر منذ وصوله الى "أليانز أرينا". وفاز زوله مع الفريق البافاري سابقًا بالثلاثية التاريخية، ومن بينها دوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في الركبة للمرة الثانية في مسيرته.

وحتى لو استعاد ثقة المدرب يوليان ناغلسمان، فقد بات الفرنسيان دايو أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز متقدمين عليه في حسابات المدرب. وكانت قد أشارت تقارير إعلامية ألمانية أن مسؤولي النادي التقوا بوكيل أعمال مدافع تشلسي الإنجليزي الدنماركي أندرياس كريستنسن في ديسمبر الماضي.

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