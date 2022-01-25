نجم الأهلي المصري يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا الجمعة

المصدر: وكالات

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري انتهاء الإجراءات الخاصة بسفر أكرم توفيق، لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن أكرم توفيق سيسافر غدا الأربعاء رفقة طبيب الفريق إلى ألمانيا؛ لإجراء الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية.

وأضاف أن أكرم توفيق سيجري جراحة الرباط الصليبي الجمعة المقبل في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا، مُتمنياً له الشفاء والعودة للملاعب في أفضل حال.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

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