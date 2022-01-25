اقالة 40% من مدربي الدوري الانجليزي.. سيتي وليفربول الأكثر استقرارا

المصدر: وكالات

شهد الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" 8 إقالات بين صفوف مدربي فرق المسابقة حتى الآن وذلك مع ختام الجولة الثالثة والعشرين، أي ما يعادل 40? من المدربين.

وكان الفريق الأبرز في استبدال مدربيه هو "واتفورد" الذي رحل عنه مدربين اثنين خلال الموسم الحالي هما الاسباني تشيسكو مونوز في بداية الموسم، والإيطالي كلاوديو رانييري الذي أعلن اقالته أمس الاثنين.

واللافت أن كل من أندية مانشستر سيتي وليفربول هم الأكثر استقرارا في الدوري الإنجليزي،، فقد تعاقد نادي مانشستر سيتي مع الاسباني بيب جوارديولا في فبراير من عام 2016، ليتولى مهمة الفريق بداية من شهر يوليو في العام نفسه ويستمر معه حتى الان حبث قاده الى تحقيق العديد من الانجازات غير المسبوقة.

فيما يتواجد الألماني يورجن كلوب على رأس فريق ليفربول منذ أن تم التعاقد معه في شهر أكتوبر من عام 2015، ونجح مع الفريق في العودة الى مسار البطولات من الباب الواسع.

وبالعودة إلى اقالات الموسم الحالي من "البريميرليج" ، فقد كانت البداية من الجولة السابعة بإعفاء الاسباني تشيسكو مونوز مدرب واتفورد من منصبه حيث تواجد الفريق حينها في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاءت الاقالة الثانية في الجولة الثامنة برحيل الانجليزي ستيف بروس مدرب نيوكاسل، بعد فترة وصلت إلى عامين مع الفريق، حيث تواجد حينها في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

أما الاقالة الثالثة فقد كانت في الجولة العاشرة من نصيب البرتغالي نونو سانتو مدرب توتنهام، الذي تم التعاقد معه الصيف الماضي، لكن الخسارة أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة عجلت في الرحيل، بعدما تواجد في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وجاءت الاقالة الرابعة من نصيب الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي والذي تم التعاقد معه في عام 2017، حيث تم الاستغناء عنه عقب الجولة الحادية عشر رغم تحقيق الفوز الأول للفريق في الموسم الحالي، ليتواجد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط حينها.

وكانت الاقالة الخامسة للمدرب الانجليزي دين سميث مدرب استون فيلا الذي تعاقد معه في عام 2018، لكن تم الاستغناء عنه عقب الجولة الحادية عشر أيضا بعد الخسارة أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، بعد أن واصل سلسلة الهزائم المتكررة في آخر 5 مباريات له، حيث تواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط حينها.

بينما كانت الاقالة السادسة هذا الموسم في "البريميرليج" للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستريونايد والذي قضى 3 سنوات مع الفريق بداية من عام 2018،وذلك بعد الخسارة 4-1 أمام واتفورد ضمن الجولة الثانية عشر،حيث تواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 17 نقطة حينها.

أما الاقالة السابعة فكانت من نصيب الاسباني رفائيل بنيتز مدرب ايفرتون والذي تم التعاقد معه في بداية الموسم الحالي، ليأتي الرحيل عقب الخسارة أمام نورويتش سيتي 2-1 بالجولة الثانية والعشرين من المسابقة، حيث تواجد الفريق بالمركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

لتأتي الإقالة الثامنة في المسابقة للإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفورد والثانية للفريق وذلك بعد تراجع نتائج الفريق وخاصة عقب الهزيمة الجمعة الماضية ضد نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، ليتواجد الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، وكان واتفورد قد تعاقد مع رانيري في أكتوبر الماضي.

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