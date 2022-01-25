بعشرة لاعبين وبدون حارس.. جزر القمر يخسر بشرف أمام الكاميرون

المصدر: وكالات

تأهل منتخب الكاميرون إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب جزر القمر 2 / 1 اليوم الاثنين في دور الـ16 من البطولة.

وتقدم منتخب الكاميرون بهدف سجله كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 29 وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يسجل منتخب جزر القمر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 عن طريق يوسف مشنجاما.

واضطر منتخب جزر القمر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة بعد طرد ندجيم عبده.

وتأهل منتخب الكاميرون لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، فيما تأهل منتخب جزر القمر لهذا الدور كواحد من بين أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل هذا المركز في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكاميرون في الدور الثمانية مع منتخب جامبيا، الذي تغلب على منتخب غينيا بهدف نظيف في وقت سابق اليوم.

يذكر أن منتخب جزر القمر خاض اللقاء بدون حارس مرمى واضطر اللاعب شاكر الهدهور لحراسة عرين المنتخب طوال المباراة. وكان منتخب جزر القمر أعلن وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، السبت، من بينهم الحارسين مؤيد أوسيني وعلي أحمد والمدرب أمير عبدو، بالإضافة لإصابة الحارس بن بوانا في مباراة غانا، بدور المجموعات.

ورغم معاناة منتخب جزر القمر والظروف التي أحاطت به قبل إقامة المباراة، إلا أنه أراد منذ البداية مجاراة منتخب الكاميرون في اللعب وحاول حرمانه من الكرة والاستحواذ عليها في فترات عدة بالمباراة.

ومع حلول الدقيقة السادسة، ازدادت متاعب منتخب جزر القمر، بعدما تعرض لاعبه ندجيم عبدة للطرد المباشر بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد "فار" ليشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه على خلفية تدخله على مومي نجاماليو لاعب الكاميرون.

ورغم الاستحواذ شبه الكامل من جانب المنتخب الكاميروني على الكرة، إلا أن ذلك لم يسفر عن هز شباك الهدهور، الذي لم يتعرض لاختبارات قوية طوال ربع الساعة الأول من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 29 أسفر الضغط الكاميروني عن تسجيل هدف التقدم عن طريق كارل توكو إيكامبي، الذي تلقى تمريرة من زميله فينسنت أبو بكر ليسدد كرة أرضية زاحفة سكنت شباك مرمى جزر القمر.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الكاميرون 1 / صفر.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخب الكاميروني بقوة بغرض تسجيل هدف ثان، فيما بدا الارهاق واضحا على منتخب جزر القمر خاصة مع لعب الفريق بصفوف ناقصة بعد طرد لاعبه في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 65 سجل توكو إيكامبي هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن المنتخب الكاميروني نجح في تسجيل هدف آخر لفينسنت أبو بكر في الدقيقة 70 ، بعدما تلقى تمريرة من مارتن هونجولا لينطلق نحو المرمى منفردا بشاكر الهدهور، ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ورغم تلقي شباكه هدفين، إلا أن الهدهور قدم أداء قوي خلال بعض الفترات من المباراة، وتصدى لعدة محاولات من الهجوم الكاميروني.

وتصدى الحارس الكاميروني اندريه أونانا لواحدة من المحاولات القليلة لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 73 عن طريق عبد الله علي.

وواصل اونانا تألقه وتصدى لمحاولة خطيرة من ألفاردو في الدقيقة 79، ليبعد الخطر عن مرماه في الوقت الذي بدأ فيه منتخب جزر القمر يستعيد توازنه.

وأسفرت صحوة جزر القمر عن تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 عبر يوسف مشنجاما، الذي سدد كرة قوية من مسافة بعيدة عبر ضربة حرة مباشرة، لتسكن شباك أونانا.

ورغم محاولات جزر القمر لتسجيل هدف التعادل، إلا أن الدقائق الأخيرة شهدت محافظة المنتخب الكاميروني على نتيجة التقدم، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2 / 1.

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