رسالة غريبة من نجم ساحل العاج إلى محمد صلاح قبل مواجهة مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه نجم منتخب ساحل العاج السابق كولو توريه، رسالة إلى محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة المنتظرة التي تجمع مصر وساحل العاج يوم الأربعاء المقبل، حيث طلب توريه، من صلاح الاستمرار مع الريدز وعدم ترك النادي من أجل الأموال خاصة بعدما وصل إلى هذا العمر.

وأكد توريه في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور المصرية إن لديه ذكريات كثيرة في مواجهات منتخب مصر الذي كان يملك جيلا ذهبيا لعب أمامه في العديد من المباريات، مشيراً إن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر، يوم الأربعاء المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، صعبة للغاية.

وعند الحديث عن اللاعبين المميزين في المنتخب المصري وجه رسالة إلى محمد صلاح، قال فيها: "على محمد صلاح أن يستمر في ليفربول فلديه فرصة ليكون أسطورة في الريدز بسبب حب الجماهير له، وهو حاليا 30 عاما، لذلك لا يجب ألا يبحث عن الأموال فقط، يجب أن يقضي السنوات الأخيرة له في الملاعب مع النادي الذي يحبه ويكون أسطورة بالنسبة للجماهير".

وكشف نجم ساحل العاج عن حزنه من سخرية عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق منه بوضع صورة له خلال مراوغته في المواجهة التي جمعت منتخب مصر بكوت ديفوار في غانا بكأس الأمم الأفريقية عام 2008، وانتهت بفوز الفراعنة 4 ـ1. وقال: "نجحت في التفوق على العديد من المنافسين الكبار ولكني لم أقلل من أحد من قبل، لذلك كنت حزينا للغاية من فكرة السخرية مني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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