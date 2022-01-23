زياش يعيد تشلسي الى الانتصارات ويلحق الهزيمة الاولى بتوتنهام كونتي

المصدر: وكالات

حافظ تشيلسي على آماله الضعيفة في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، بعدما وضعه على طريق الانتصار هدف مذهل من حكيم زياش تلاه هدف آخر بضربة رأس من تياجو سيلفا.

وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 47 عندما تلقى الكرة عند حافة منطقة الجزاء بعد انطلاقة من كالوم هودسون-أودوي وأطلق اللاعب المغربي تسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى لم يحرك لها حارس توتنهام هوجو لوريس ساكنا.

وحسم فريق المدرب توماس توخيل أول انتصاراته في الدوري في 2022 بعد ثماني دقائق لاحقة عندما وضع سيلفا الكرة برأسه في الشباك، رغم وجوده بين اثنين من المدافعين، عقب تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ميسون ماونت.

واعتقد توتنهام، الذي لم يخسر في مبارياته التسع السابقة في الدوري تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق أنطونيو كونتي، أنه تقدم في الشوط الأول عندما وضع هاري كين الكرة في الشباك، لكن الحكم بول تيرني قرر أن مهاجم إنجلترا دفع سيلفا قبل أن يستدير ويسجل في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا.

وبهذا الفوز، وهو الرابع هذا الموسم لتشيلسي على توتنهام بعد انتصاره في مباراتي ذهاب وعودة في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الشهر، يملك فريق توخيل 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، كما يتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان مقارنة بتشيلسي.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 36 نقطة رغم أنه لعب أربع مباريات أقل من تشيلسي.

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