هل يشارك هازارد أساسياً أمام إلتشي؟ مدرب ريال مدريد يجيب!

المصدر: وكالات

قال المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، إن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد سيشارك أساسيا أمام إلتشي، غدا الأحد، مشيرا إلى أنه ضمن "خطط الموسم المقبل".

وأوضح أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأسئلة المتكررة حول هازارد واللاعبين الآخرين الذين لا يلعبون، لا تسبب إزعاجا له، وأنه يحاول أن يكون صادقا في إجاباته.

وأكد أن هازارد سيشارك في مباراة الغد، بعد غياب عن اللعب أساسيا منذ مواجهة ألكويانو في كأس الملك، يوم 5 يناير الجاي.

وقال مبتسما "نعم.. إنه يوم جيد (بالنسبة له ليكون أساسيا).. آمل أن يكون يوما جيدا".

ولعب البلجيكي، إلى جانب الإسباني إيسكو، دورا حاسما في مباراة الكأس الأخيرة أمام إلتشي، حيث سجلا هدفي الفوز، رغم عدم مشاركتهما بصفة أساسية هذا الموسم.

وأردف أنشيلوتي: "لم يتعرض إيسكو لأي إصابة في هذا الجزء من الموسم، بينما أصيب بيل وهازارد، وغاب بيل لفترة أطول.. لكل منهما قصته الخاصة، والآن عاد جاريث، إنه يتحسن وسيعود (للعب)".

وعن صعوبة تدريب الميرينجي، أجاب "الصعوبة التي يواجهها المدرب، هي نفسها التي يمكن أن يواجهها في ريال مدريد، أو في فرق أخرى أصغر".

وتابع "عندما تحاول التعامل مع الناس، وليس فقط لاعبي كرة القدم، فهذه مشكلة علاقة يمكن أن تحدث في أي مكان.. تزداد الأمور (صعوبة) في ريال مدريد، بسبب استبعاد لاعبين يمكنهم اللعب مع أي فريق آخر.. لكن هذه هي مسؤولية التواجد في ريال مدريد".

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