خبر حزين لمحمد صلاح وسار للشناوي قبل مواجهة مصر وساحل العاج

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل اللاعبين خلال الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، ورغم الظهور الفني المتوسط حتى الآن من جانب المنتخب المصري في البطولة إلا أنه لم يغب عن التميز الفردي بعدما أكدت اللجنة المنظمة أن حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي هو أفضل حارس في دور المجموعات من البطولة.



وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر تويتر عن أفضل حارس مرمى في البطولة وأفضل لاعب، حتى الأن وقال عن محمد الشناوي: " حامي العرين بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2021"، في حين غاب محمد صلاح عن الجوائز الفردية حتى الأن رغم فوزه بجائزة 3 أفضل لاعب في العالم قبل أيام قليلة.



وأكد الاتحاد الإفريقي أن أفضل لاعب في هذه المرحلة وهداف البطولة حتى الأن بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون ليستحق لقب أفضل لاعب وهداف دور المجموعات من البطولة.



وأعلنت اللجنة المنظمة أن إلياكس موريبا نجم منتخب غينيا الصاعد هو أفضل لاعب شاب في دور المجموعات، بينما جاء مدرب نيجيريا أوجستين إيجوافون، أفضل مدير فني في البطولة حتى الآن بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات.













تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news