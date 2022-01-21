30 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لمونديال الأندية بأبوظبي

المصدر: وكالات

يصل فريق النادي الأهلي إلى الإمارات 31 الجاري، ببعثة تضم 30 لاعباً، حيث يتم اختيار 23 لاعباً فقط مع إعلان القائمة النهائية قبل 48 ساعة من موعد مونديال الأندية (الإمارات 2021) بأبوظبي، والمقرر في 3 فبراير، حيث كان النادي قد أرسل قائمة مبدئية تضم 35 لاعباً وفق قواعد الفيفا، فيما استقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على استبعاد الرباعي صلاح محسن وبدر بانون وأكرم توفيق ومحمود متولي للإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا لخروجه من قائمة الفريق للإعارة إلي نادي هاتاي التركي.

ويتابع الجهاز موقف لاعبيه الدوليين مع منتخب الفراعنة، وكذلك الثنائي على معلول لاعب منتخب تونس، وأليو ديانج لاعب المنتخب المالي، كما يترقب موسيماني كذلك موقف المنتخبات الثلاث من استكمال مشوار البطولة، لحسم مصير لاعبيه من الانضمام للفريق وتحديد ملامح باقي برنامج الإعداد لمونديال الأندية، الذي يسجل خلاله النادي مشاركته السابعة.

وعكف الجهاز الفني على متابعة مباريات منافسه في المباراة الأولى مونتيري المكسيكي، للوقوف على شكل الفريق، ومدى إضافته لصفقات جديدة، حيث خاض الفريق مباراتين في الدورة الختامية للدوري المكسيكي، تعادل في الأولي كويريتارو من دون أهداف فيما فاز في الثانية على نيكاكسا برباعية، ويتواجد الفريق في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وينتظر الجهاز الفني للأهلي مباراة منافسه أمام كروز آزول والمقررة "الأحد" حيث واحدة من المواجهات القوية التي يستطيع من خلالها موسيماني الحكم على منافسه.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لخوض البطولة، رغم غياب عدد من اللاعبين الذين يشكلون القوام الرئيسي سواء للإصابة، أو للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وقال في تصريح صحافي: لكن ذلك يدفعنا لمزيد من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً وأن الأهلي يرتبط مع مونديال الأندية بحالة خاصة، مضيفاً : لدينا ميزة مهمة هي المساندة الجماهيرية بتواجد جالية مصرية كبيرة في الإمارات الشقيقة، وهو ما نسعى لاستغلاله وتجهيز اللاعبين نفسياً لمواصلة إنجاز الموسم الماضي، بالحصول على برونزية المونديال.

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