رينار يستبعد نجمين من قائمة المنتخب السعودي.. تعرف إلى السبب

المصدر: وكالات

استبعد المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي لكرة القدم هيرفيه رينار الخميس الثنائي سلمان الفرج وحارس المرمى زيد البواردي المصابين، من التشكيلة المدعوة لمواجهة عُمان واليابان في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر المنتخب السعودي في صفحته على "تويتر" بياناً أكد خلاله أن "استبعاد اللاعبَين يأتي بعد اطلاع الجهاز الطبي على التقرير المرسل من الجهازين الطبيين لأنديتهما بشأن إصابتهما، وبناء على ذلك تم إجراء الفحص الطبي لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، وتم التأكد من عدم جاهزيتهما".

وأضاف "استدعى المدرب هيرفيه رينار بدلاً منهما كلا من عبدالله الخيبري وأمين بخاري للانضمام إلى قائمة المنتخب".

ويستضيف "الأخضر" في السابع والعشرين من الشهر الجاري منتخب عُمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل أن يحل ضيفًا على المنتخب الياباني في الأوّل من فبراير المقبل على استاد سايتاما بطوكيو.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته الثانية في التصفيات الآسيوية وبات قريبًا من التأهل الى مونديال قطر، بعد أن حصد 16 نقطة من ست مباريات (خمسة انتصارات وتعادل)، بفارق 4 نقاط عن اليابان الثانية (12 نقطة)، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث مع 11 نقطة.

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