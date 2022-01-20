رسالة قوية من مدرب اوغندا لـ"فيفا".. العراق أفضل من 20 دولة إفريقية

المصدر: محمد فاضل - دبي

يخوض المنتخبان العراقي وضيفه الاوغندي عند الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة، مباراة ودية ضمن تحضيرات العراق لمواجهة إيران في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 المقررة الخميس 27 يناير الجاري على استاد أزادي.

ويهدف الاتحاد العراقي لكرة القدم الى توفير فرصة استعداد مهمة لاسود الرافدين وايضا الى ان يرسل رسالة للفيفا بان العراق قادر على استضافة المباريات وتوفير الاجواء المطلوبة ليتم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

من جهته، وصف مدرب المنتخب الاوغندي الصربي ميتشو في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الوضع الأمني في العراق انه "أفضل من ما لا يقل عن 20 دولة افريقية تستضيف مباريات دولية في الوقت الحاضر"، داعيا الفيفا الى رفع الحظر عن الملاعب العراقية

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