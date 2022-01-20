ديوكوفيتش مهدد بـ"سيناريو أستراليا" في فرنسا

المصدر: وكالات

أيدت المحكمة الاتحادية في أستراليا اليوم رفض طعن نجم التنس الصربي الشهير نوفاك ديوكوفيتش في قرار إلغاء تأشيرته لدخول أستراليا لأن وزير الهجرة الأسترالي الذي ألغى التأشيرة كان على حق في اعتقاده بأن ديوكوفيتش الذي لم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ربما يشكل خطرا على السكان في البلاد.

ويواجه ديوكوفيتش الآن خطر الغياب أيضا عن بطولة فرنسا المفتوحة ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بعد أن قالت وزارة الرياضة الفرنسية إنه لن تكون هناك أي استثناءات من القانون الذي تم إقراره مطلع الأسبوع الحالي للحد من انتشار كوفيد-19 حيث سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.

وكان اللاعب الصربي غادر أستراليا الأحد الماضي بعد قرار المحكمة الذي حرمه فعليا من الدفاع عن اللقب ومحاولة الفوز باللقب رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات الفوز في البطولات الأربع الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الإسباني رفائيل نادال والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.

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