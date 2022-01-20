فالنسيا يصعق إشبيلية ويقدم خدمة إلى ريال مدريد

المصدر: وكالات

حرم فالنسيا ضيفه اشبيلية من تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر عندما ارغمه على التعادل 1-1 أمس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم. وكان اشبيلية البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع الفرنسي مختار دياخابي مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة عندما حاول قطع تمريرة عرضية داخل المنطقة، لكن لاعب الوسط المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو غيديش أدرك التعادل في الدقيقة 44 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخوسيه غايا.

وطرد غايا في الدقيقة 89 لتلقيه الانذار الثاني. وتلقى فالنسيا ضربة موجعة مبكرة بإصابة حارس مرماه الدولي الهولندي ياسبر سيليسن في الدقيقة 18 فترك مكانه لجاومي دومينيك.

وكان الفريق الأندلسي يمني النفس بتعويض خيبة خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس المحلية بخسارته امام جاره ريال بيتيس 1-2 في ثمن النهائي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر في الدوري لتقليص الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى نقطتين، لكنه اكتفى بنقطة واحدة فبات الفارق بينهما أربع نقاط.

في المقابل، صعد فالنسيا الى المركز التاسع برصيد 29 نقطة بعدما حقق التعادل الثامن هذا الموسم والذي جاء بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه اسبانيول 1-2 ومضيفه ريال مدريد 1-4.

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