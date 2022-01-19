مدرب تشلسي يعلق على عدم احتفال النجم المغربي زياش بهدفه

المصدر: وكالات

رفض النجم المغربي حكيم زياش الاحتفال بعدما سجل هدف التقدم لتشيلسي في التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى فترات طويلة من الشوط الأول في نقاش حاد مع زميله المهاجم روميلو لوكاكو أمس.

لكن توماس توخيل مدرب تشيلسي، قال إنه غير مهتم برد فعل زياش، الذي يأتي بمثابة الرد على انتقادات المدرب الألماني لخط هجومه. وقال توخيل "أنا سعيد. يمكنه أن يسجل 20 هدفا إضافيا ولا يحتفل وليس لدي أي مشكلة. من الطبيعي حديثهما، وهما لا يشعران بالسعادة ولا يحبان الأمر عندما نقول إننا ننتظر المزيد منهما".

وسجل زياش الهدف بتسديدة منخفضة منحت تشيلسي التقدم بعد مرور 28 دقيقة، لكنه عانى أمام برايتون الذي استحق التعادل بعد ساعة من اللعب بضربة رأس قوية من آدم ويبستر بعد ركلة ركنية.

وبقي تشيلسي ثالث الترتيب دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يملك مباراة واحدة إضافية.

واعترف توخيل أن تشيلسي عانى بشدة من إرهاق بدني وذهني بسبب جدول المباريات المضغوط، حيث خاض 15 مباراة منذ بداية ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال توخيل "نحن نلعب كثيرا منذ نوفمبر، نحتاج إلى إعادة شحن البطاريات والراحة، هذا هو شعوري".

وأضاف "في رد فعل الهدف، يمكن متابعة شعورنا بالإرهاق. نحن سعداء بالتسجيل لكن لم تكن هناك فرحة. سنستغل يومي الجمعة والسبت للاستعداد لمباراة توتنهام يوم الأحد".

وردا على سؤال حول توتر العلاقة بين توخيل والمهاجم روميلو لوكاكو، قال المدرب الألماني "هناك أسئلة كثيرة جدا عن روميلو، وهناك إجابات كثيرة جدا عن روميلو". وواصل برايتون صاحب المركز التاسع عروضه القوية مع المدرب جراهام بوتر، ولم تكن ستصبح مفاجأة إذا خرج بالانتصار.

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