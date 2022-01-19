إصابة الفرج تبعده عن المنتخب السعودي وتهدد مشاركته في مونديال الأندية

المصدر: وكالات

أعلن نادي الهلال الثلاثاء غياب قائده سلمان الفرج لمدة ثلاثة أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهتي المنتخب السعودي أمام عُمان واليابان في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويستضيف الأخضر السعودي في السابع والعشرين من يناير الجاري منتخب عمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل أن يحل ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من فبراير على استاد سايتاما بطوكيو.

وجاء على الموقع الرسمي لبطل آسيا "أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سلمان الفرج في عضلة الفخذ؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع".

ومن المتوقع أن يغيب الفرج عن كأس العالم للأندية في الإمارات بين 3 و12 فبراير المقبل.

وانضم الفرج الى قائمة المصابين في الهلال، والتي تضم محمد البريك الذي يواصل برنامجه التأهيلي، كما يجري المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يمتد لمدة أسبوع.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات الآسيوية وبات قريبًا من التأهل الى مونديال قطر، بعد أن حصد 16 نقطة من ست مباريات (خمسة انتصارات وتعادل) في صدارة المجموعة.

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