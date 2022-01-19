ميسي يعود الى التمارين الجماعية بعد تعافيه من كورونا

المصدر: وكالات

عاود الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء التمارين الجماعية مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للمرة الاولى منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الفائت.

وشوهد المهاجم يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردًا "ليو ميسي يعود الى التمارين الجماعية".

أصيب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الارجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.

أعلن سان جرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد الى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة الى المنافسات.

غاب لاعب برشلونة الاسباني السابق عن الفوز على فان في كأس فرنسا، بالاضافة الى مباراتين في الدوري (تعادل 1-1 مع ليون والفوز 2-صفر ضد بريست السبت الفائت).

ولم تجر الامور حتى الآن كما رغب بها ميسي وجماهير سان جرمان منذ انتقاله الدراماتيكي من برشلونة الصيف الماضي، إذ لم يظهر بعد المستويات التي أدهش بها العالم على مدى عقدين من الزمن.

سجل هدفًا واحدًا في 11 مباراة في الدوري، إلا أنه أحرز خمسة أهداف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

غاب عن 10 مباريات في الدوري منذ آب/أغسطس الفائت أكان بسبب الاصابات البدنية، او العودة المتأخرة من النافذة الدولية مع المنتخب الارجنتيني او فيروس كورونا.

عاود التمارين الفردية الخميس الفائت وقال في رسالة على إنستاغرام "لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت أعتقد كي أتعافى كليًا، لكنني على وشك التعافي وأتطلع إلى العودة إلى الملعب".

ومن المتوقع أن يعود ميسي ضد رينس السبت في الدوري، علمًا أن سان جرمان يلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن يقام لقاء الذهاب في باريس في 15 من الشهر المقبل.

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