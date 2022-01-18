فاركو يصعق الزمالك ويهزمه بثنائية في كأس الرابطة المصرية

المصدر: وكالات

فاجأ فاركو ضيفه الزمالك وفاز عليه 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتقدم فاركو عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أحمد عبد العزيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وحقق فاركو فوزه الأول في المجموعة، ليحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز السادس والاخير .

وتستأنف باقي مباريات الجولة في المجموعة الثالثة، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بمواجهتين تجمع الأولى بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، فيما يلعب إنبي مع غزل المحلة.

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