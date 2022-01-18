كأس أمم إفريقيا.. 9 نجوم عرب في ترتيب الهدافين

المصدر: وكالات

تمكن تسعة لاعبين عرب من التهديف حتى الآن في النسخة 33 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون حتى السادس من فبراير المقبل، أبرزهم التونسي وهبي الخزري بإحرازه هدفين، فيما البقية هزوا الشباك مرة واحدة يتقدمهم الأسطورة المصري محمد صلاح، وتالياً ترتيب الهدافين:

- 5 أهداف: فانسان أبو بكر (الكاميرون)

- هدفان: كارل توكو إيكامبي (الكاميرون)، غابادينيو مهانغو (ملاوي)، إبراهيما كونيه (مالي) ووهبي الخزري (تونس)

- هدف واحد: سفيان بوفال وسليم أملاح وزكريا بوخلال (المغرب)، آرون سالم بوبندزا وجيم أليفينا (الغابون)، كليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، إيسياغا سيلا (غينيا)، ماكس آلان غراديل وسيباستيان هيلير ونيكولاس بيبي (ساحل العاج)، داوا هوتيسا وغيتانيه كيديبيه (إثيوبيا)، أبيلي جالو وموسى بارو (غامبيا)، ساديو مانيه (السنغال)، جوليو تافاريش وغاري رودريغيش (الرأس الأخضر)، غوستافو سانغاريه وحسن بانديه وسيريل بايالا (بوركينا فاسو)، إسماعيل وادي (زمبابوي)، أندريه أيو (غانا)، محمد صلاح (مصر)، صامويل تشوكوويزي وتايو أوونيي وموزيس سايمون (نيجيريا)، والي الدين خضر (السودان)، موسى كامارا والحاجي كامارا (سيراليون) وإستيبان فرنانديز أوبيانغ (غينيا الاستوائية) وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري (تونس).



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