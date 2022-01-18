الجزائر تقدم اعتراضاً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل "معركة الفيلة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

اعترض الاتحاد الجزائري لكرة القدم لدى نظيره الإفريقي "الكاف"، مطالباً بتغيير ملعب مباراته مع ساحل العاج، الثلاثاء، الحاسمة على حجز بطاقة تأهل "محاربي الصحراء" في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي لم يسجل فيها أبناء المدرب جمال بالماضي أي فوز في الجولتين الماضيتين بعد التعادل مع سيراليون سلباً والهزيمة أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف، مما يعني أن أي نتيجة غير الفوز ستؤدي إلى خروج الجزائر من البطولة مبكراً.

وعانى المنتخب الجزائري الأمرين في مباراتي سيراليون وغينيا الاستوائية بسبب سوء أرضية ملعب "جابوما بدوالا" الذي بدا كحقل للزراعة وليس لممارسة كرة القدم، وهو الأمر الذي انتقدته أغلب المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إن "الجزائر وساحل العاج طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما لتقام في ملعب أحمدو أهديغو في ياوندي، بدلا من ملعب جابوما في دوالا".

وأضافت: "يأمل المنتخب الجزائري في نقل مباراته الأخيرة مع "الفيلة" إلى ملعب آخر، حتى يتمكن "المحاربون"، من تطبيق أسلوب لعبهم المعتاد، وتجاوز عقبة كوت ديفوار بنجاح، من أجل التأهل إلى ثمن النهائي".

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، خلف المتصدر ساحل العاج بأربع نقاط، وغينيا الاستوائية بثلاث نقاط، وسيراليون بنقطتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news