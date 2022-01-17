عملية جراحية لمدافع برشلونة أومتيتي بعد كسر في قدمه

المصدر: وكالات

سيخضع قلب دفاع نادي برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي لعملية جراحية الثلاثاء عقب اصابته بكسر في قدمه أثناء خوضه للتمارين، الإثنين، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وأفاد برشلونة في بيان: "أومتيتي سيخضع لعملية جراحية الثلاثاء"، مشيراً الى أنّ تحديد مدة غيابه بدقة أكبر سيتضح بعد انتهاء العملية الجراحية.

وتابع: "تعرض صامويل أومتيتي لضربة خلال الحصة التدريبية اليوم في قدمه اليمنى تسببت بكسر في القاعدة المشطية الخامسة للقدم".

وتقلل الإصابة من فرص رحيل أومتيتي عن ملعب "كامب نو" في فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي، حيث يسعى برشلونة لتقليص ديونه الهائلة من خلال بيع العديد من لاعبيه.

وتراجع دور قلب الدفاع الفرنسي الذي انضم الى العملاق الكاتالوني صيف 2016، في الآونة الاخيرة بخلاف المواسم الماضية حيث كان دوره طليعيًا.

وتأثر مستوى أومتيتي بسلسلة من الإصابات في الركبة، حيث شارك اللاعب البالغ 28 عامًا والمتوج بطلاً للعالم مع منتخب "الديوك" عام 2018، مرة واحدة كأساسي في "لا ليغا" هذا الموسم.

وكشف برشلونة في وقت سابق من الشهر الحالي عن توقيع أومتيتي على عقد جديد مدته أربع سنوات، حيث قضت الصفقة بين الطرفين بتوزيع راتبه على فترة أطول، مما سمح للنادي الإسباني بالحصول على مساحة مالية وتسجيل مهاجمه الجديد فيران توريس القادم من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.



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