تعرف إلى موعد قرعة الدور النهائي لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإثنين، أن قرعة الدور الثالث النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستجري، السبت في 22 يناير في دوالا الكاميرونية، وذلك على هامش كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً.

وتأهل الى الدور الثالث الحاسم عشرة منتخبات هي السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم توزيع المنتخبات العشرة الى مستويين بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» لشهر نوفمبر 2021، وستلعب المنتخبات الأعلى تصنيفاً، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفاً (تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

ويقام الدور الحاسم في مارس بنظام الذهاب والإياب.

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