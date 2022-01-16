مدرب السودان: لا نزال في البطولة.. وسنصحح المسار أمام مصر

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف المدير الفني للمنتخب السوداني لكرة القدم برهان تيا أسباب الخسارة الكبيرة أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الثانية في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة حاليا في الكاميرون، مؤكدا أن "السودان مايزال في البطولة ويملك فرصه كاملة، وأنه سيسعى لتصحيح المسار أمام المنتخب المصري". وقال تيا في تصريحات صحافية أن الأخطاء الدفاعية التي صاحبت المباراة تسببت في الخسارة، علما أن المنتخب السوداني حصد حتى الآن نقطة واحدة بتعادله أمام غينيا بيساو بدون اهداف.

وقال تيا: الأداء الدفاعي للمنتخب لم يكن مرضيا، لكننا سنحاول أن نعيد ترتيب حساباتنا ومعالجة الأخطاء التي وقعنا فيها أمام نيجيريا وغينيا بيساو، وعدم استغلال اللاعبين للفرص التي سنحت لهم خلال المباراة. يذكر أن المنتخب السوداني حصل على لقب كأس أمم افريقيا في العام 1970. ووصف تيا المواجهة المرتقبة أمام مصر الأربعاء المقبل بالصعبة، لكنه سيحاول خوضها بلا أخطاء، مؤكدا أن المنتخب السوداني لايزال في البطولة.

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