محمد صلاح: مصر تملك أقل عدد من المحترفين في كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد هداف وقائد المنتخب المصري محمد صلاح سعادته بالفوز الذي تحقق على منتخب غينيا بيساو، وتحقيق أول فوز في البطولة الإفريقية مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز دون النظر إلى من سجل الأهداف في المباراة، وأشار محمد صلاح إلى قوة البطولة الإفريقية التي تضم منتخبات قوية.

ونجح محمد صلاح في قيادة المنتخب المصري إلى تحقيق أول فوز في البطولة الإفريقية وأحرز هدف المباراة الوحيد ليعود إلى التسجيل مع الفراعنة لأول مرة منذ وقت بعيد، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 3 نقاط وجاء في المركز الثاني بعد المنتخب النيجيري المتصدر والذي ضمن الصعود إلى الدور الثاني برصيد 6 نقاط.

وقال محمد صلاح، في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: "الأهم هو تحقيق الفوز واجهتنا بعد الصعوبات في المباراتين ولكن الأداء يتطور في بعض الأوقات وبإذن الله القادم أفضل، البطولة تضم منتخبات قوية وقد يكون منتخب مصر من أقل المنتخبات التي تملك لاعبين محترفين في البطولة الإفريقية، ولكني متفائل أتمنى أن يتطور المستوى الفترة المقبلة والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب".

وأضاف: "لا أركز في تسجيل الأهداف بقدر محاولتي مساعدة المنتخب في المباريات لتحقيق الفوز، المنتخبات الإفريقية أصبحت قوية وتلعب كرة قدم بشكل متطور، ولكن يتبقى حلم تحقيق اللقب الإفريقي هو الأغلى والأهم بالنسبة لي إن شاء الله".

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