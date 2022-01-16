«الفار» ينقذ منتخب مصر من توديع أمم إفريقيا.. ومحمد صلاح يسجل بعد صيام 540 دقيقة

المصدر: سيد مصطفى- دبي

انقذت "تقنية الفار" منتخب مصر لكرة القدم من توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية عندما تدخلت لإلغاء هدف سجله منتخب غيبنيا بيساو في الدقيقة 82 عن طريق ماما بالدي لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف دون رد جاء عن طريق نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 69.

وانهي فخر العرب صيامه عن التسجيل مع منتخب مصر على مدار خمسة مباريات متتالية (540) دقيقة ليحيي أمال الفراعنة في بلوغ الدور الثاني، بعد ان رفع المنتخب المصري رصيده إلى ثلاث نقاط خلف متخب نيجيريا الذي يحتفظ بالصدارة برصيد ست نقاط بعد فوزه الليلة على السودان 3-1.

وقدم منتخب مصر أداءً متباينًا امام غينيا بيساو اذا ظهر الفراعنة بصورة مميزة في الشوط الأول وضاعت منه العديد من الفرصة للتسجيل ابرزها فرصتين ردهما القائم من محمد صلاح ومصطفى محمد.

واستمر سوء الحظ ملازما للمنتخب المصري في الشوط الثاني رغم تراجع الأداء اذ رد القائم ايضا كرة من البديل محمد السيد زيزو لينجح بعدها محمد صلاح في التسجيل من تمريرة مثالية لعبها له زميله عمرو السولية واثبتت بعدها تقنية الفار صحة الهدف بعد اعتراض لاعبي غينيا بيساو على وجود صلاح في موقف التسلل.



وانقذ الحارس المصري محمد الشناوي مرماه من هدف من تسديدة قوية للبديل جورجينيو ليحتفظ بشباكه نظيفه.

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