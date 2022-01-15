كأس أمم إفريقيا.. المنتخب النيجيري يفوز على السودان ويتأهل لدور الـ16

المصدر: وكالات

تأهل المنتخب النيجيري إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب السوداني 3 / 1 اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة، المقامة حاليا بالكاميرون.

وسجل أهداف المنتخب النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة الثالثة وتايوو أونيي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وموسيس سيمون في الدقيقة 46، فيما سجل هدف المنتخب السوداني والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على المنتخب المصري في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما توقف رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب النيجيري في الجولة الثالثة الأخيرة مع غينيا بيساو، فيما يلعب منتخب السودان مع نظيره المصري يوم الأربعاء المقبل.

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