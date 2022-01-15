طائرات تؤمن تدريبات منتخب تونس في الكاميرون بعد تهديدات إرهابية.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أدى المنتخب التونسي مساء اليوم السبت تدريبته الرئيس استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وأقيم التدريب تحت حراسة من طائرات حربية قامت بتأمين الملعب والبعثة بعد التهديدات الإرهابية التي شهدتها مدينة ليمبي مؤخرا.

ونشر موقع "يلا كورة" مقطع فيديو يظهر فيه وجود طائرات تحوم في السماء خلال تدريبات المنتخب التونسي اليوم السبت.

وكشفت تقارير إعلامية أن تدريب منتخب تونس الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء الماضي بعد نهاية مباراة مالي التي خسرها المنتخب التونسي بهدف دون رد، قد ألغي لدواع أمنية بسبب وجود تهديدات إرهابية.

وأكدت إذاعة «موزاييك» التونسية أن الأمن الكاميروني طلب من المسؤولين ضرورة إلغاء التدريبات التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة منذر الكبير، وكان مقررا لها يوم الأربعاء الماضي بسبب وجود تهديدات «جادة للغاية» قد تعرض حياة البعثة للخطر.

وخاض منتخب تونس، تدريباته مساء أول من أمس الخميس، تحت حراسة عدد من أفراد الجيش الكاميروني.

وبحسب قناة «العربية»، فإنه عدد من أفراد الجيش الكاميروني حرسوا مقر تدريبات منتخب تونس اليوم، بعد التهديدات الإرهابية التي شهدتها مدينة ليمبي مؤخرا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس وضع برنامجا استشفائيا للاعبين بعد المباريات، وتدريبات للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، لكنهم تفاجأوا بالأمن يطلب عدم إتمام التدريبات لوجود تهديدات بمدينة ليمبي التي تشهد خلافات سياسية طاحنة وشهدت التعدي على الصحفيين الجزائريين قبل أيام.

"بتواجد معلول والمثلوثي".. شاهد الطائرات تؤمن تدريبات المنتخب التونسي بعد التهديدات الإرهابية pic.twitter.com/vq3Wn9DcIm — Yallakora (@Yallakoranow) January 15, 2022

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