هالاند مستاء من ضغط دورتموند للكشف عن خططه المستقبلية

المصدر: وكالات

ارتفعت حدة التوتر بين إرلينغ هالاند وفريقه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما اتهم مهاجم المنتخب النروجي لكرة القدم ناديه بالضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويرتبط هالاند البالغ من العمر 21 عامًا مع دورتموند حتى عام 2024، لكن عقده يتضمن بندًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في نهاية هذا الموسم مقابل حوالي 80 مليون يورو (91 مليون دولار).

وقال هالاند لقناة "فيابلاي" النروجية بعد تسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها فريقه على فرايبورغ 5-1 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة "في الأشهر الستة الماضية، اخترت عدم قول أي شيء احتراماً لدورتموند، لكن الآن بدأ النادي يضغط عليّ".

وأضاف "كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم، لكنهم يضغطون عليّ لاتخاذ قرار بشأن مستقبلي، وهذا يعني أنني يجب أن أتخذ قرارًا قريبًا ... حان الوقت الآن لتتطور الأمور"، مشيرًا إلى أن النادي يزعجه "حيال ذلك منذ فترة من الوقت".

ويبدو هالاند متردداً في حسم مستقبله كون فريقه تنتظره مباريات مهمة في الفترة الحالية.

وأضاف هالاند غاضبًا بوضوح "كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم، لكن لا يمكنني فعل ذلك الآن".

وألمح وكيل أعماله الهولندي-الايطالي مينو رايولا منذ أسابيع إلى أن الأندية الكبرى، مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، تطارد هالاند من أجل التعاقد معه.

وأوضح دورتموند أنه يريد معرفة موقفه وفوجئ الرئيس التنفيذي للنادي هانتس يواكيم فاتسكه بفورة هالاند.

وقال في تصريح لمجموعة "فونكه" الإعلامية "نحن لا نضع إرلينغ تحت أي ضغط على الإطلاق"، مضيفاً "لا توجد حالياً محادثات ولا مواعيد مؤكدة للحديث، ولهذا لا يمكنني فهم ما يقوله".

وأوضح فاتسكه أن النادي "لا يمكنه الانتظار حتى مايو" عندما ينتهي الموسم "وهالاند سيدرك ذلك. كلاعب محترف، عليه أن يفهم أنه يتعين عليه التحدث عن المستقبل في وقت ما".

وتابع "إرلينغ يملك شخصية عفوية ولا يزال فتى صغيرًا. مسموح له بفعل ذلك، إنها ليست مشكلة"، مشدداً على أن لديه "علاقة ممتازة" مع الدولي النروجي "لكن يجب أن يتفهم وضعنا قليلا".

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