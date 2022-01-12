"رابطة محترفات التنس": فوراكوفا المرحلة من أستراليا لم ترتكب أي خطأ

المصدر: وكالات

اعتبرت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي ايه" أن اللاعبة التشيكية ريناتا فوراكوفا "لم ترتكب أي خطأ" بعد أن تم احتجازها لنفس الأسباب "المؤسفة" مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وترحيلها من أستراليا. وألغيت تأشيرة كل من فوراكوفا وديوكوفيتش، غير الملقحين ضد فيروس كورونا، الاسبوع الفائت بعد حصولهما على إعفاء طبي من منظمي بطولة أستراليا المفتوحة.

تم السماح للاعبة بداية في دخول البلاد وحتى لعبت مباراة في منافسات الزوجي في دورة ملبورن الاستعدادية لأولى البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل. لكن تمّ احتجازها بعد ذلك في مبنى المسافرين في ملبورن مع ديوكوفيتش بقرار من السلطات الأسترالية لعدم استيفاء الشروط الطبية. وفي حين غادرت فوراكوفا (38 عامًا) البلاد السبت، بقي ديوكوفيتش وفاز بقضيته في المحكمة رغم أن مصير مشاركته ما زال معلقًا.

واعتبرت رابطة المحترفات أن على جميع اللاعبات أن تكون ملقحات وأظهرت دعهما للقوانين المتعلقة بالهجرة في أستراليا. وتابعت في بيان أنه "ومع ذلك، فإن المضاعفات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية حيث اتبعت الرياضيات الإجراءات المعتمدة والمصرح بها للحصول إعفاء طبي لدخول البلاد، هي مؤسفة".

وأردفت "ريناتا فوراكوفا اتبعت التعليمات والإجراءات، وتم السماح لها بالدخول عند وصولها، شاركت في دورة ومن ثم ألغيت تأشيرتها فجأة في حين لم ترتكب أي خطأ". وقالت فوراكوفا الثلاثاء إنها ستطالب بتعويض من الاتحاد الاسترالي للعبة ومنظمي البطولة "ولن تكون صغيرة".

وقالت في حديث مع صحيفة "دينيك" لدى عودتها الى العاصمة براغ "تذكرة السفر وحدها تبلغ 60 ألف كرونة تشيكية (2800 دولار) وسافر مدربي معي. وهناك أيضًا نفقات الفندق والتدريبات للغراند سلام والجوائز المالية الممكنة". وتابعت "آمل أن يكون الاتحاد الاسترالي لكرة المضرب على مستوى ذلك وألا نضطر لاتخاذ خطوات قانونية".

وبشأن احتجازها علقت "لا أفكر في كرة المضرب. ما زلت في حالة صدمة، لم أستوعب بعد. أنا منهكة"، مردفة "لم أكن لأتخيل أن هذا قد يحصل حتى في أسوأ كابوس قد يراودني، كان الأمر قاسياً جدًا، كما ولو أني أشاهد فيلمًا، استجواب طويل وأوامر مثل (اخلعي ملابسك، وارتدي ملابسك). لا أريد حتى التفكير في الأمر".

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