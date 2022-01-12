رئيس الاتحاد الدولي يهنئ محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني أنفانتينو، خطاب تهنئة إلى محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة ترشيحه لجائزة الأفضل على مستوى العالم عن العام المنقضي 2021.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم الخطاب الرسمي المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقع تويتر، وجاء في الرسالة التي حملت توقيع رئيس الاتحاد الدولي: "أنا سعيد جداً لإخبارك بتواجد اسمك ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم عن العام الماضي، وذلك نتيجة لما قدمته من أداء رائع مع فريقك العام الماضي".

وأضاف: "أنه وقت رائع لنحتفل باللاعب الأفضل في العالم، ومن أجل هذا السبب سنحتفل يوم 17 يناير الجاري لاختيار أفضل لاعب في العالم واللاعب الذي يستحق ذلك باختيار المدربين والجمهور لجائزة أفضل لاعب في العالم".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي رسالته: "أتوجه إليك بالتهنئة مرة أخرى وأتمنى أن احتفل معك بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021".

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