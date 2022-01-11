كيروش يصطدم المصريين بتشكيل «غريب» وتوظيف «عجيب».. والمحصلة خسارة من نيجيريا

المصدر: سيد مصطفى-دبي

صدم مدرب المنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، جماهير الكرة المصرية، بتشكيل غريب وتوظيف عجيب لنجومه خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري أمام نيجيريا التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وانتهت لمصلحة "النسور" بهدف دون رد.

ومع الوهلة الأولى للإعلان عن تشكيلة المنتخب المصري، أمام نيجيريا توقع الكثيرون أن يلعب محمد صلاح في مكانه الطبيعي كجناح أيمن ومصطفى محمد رأس حرب صريح، وتريزيغية في جهة اليسار وخلفهم عمر مرموش للقيام بدور صانع اللعب.

ولكن كيروش فاجئ الجميع بالدفع بمحمد صلاح كرأس حربة وبمصطفى محمد كجناح أيمن للمرة الأولى التي يلعب بها في هذا المكان، وكانت المُحصلة غياب الدور الهجومي للفراعنة أمام مرمى نيجيريا على مدار 45 دقيقة هي عمر الشوط الأول.

وأثبت كيروش ضعف وجهة نظره الفنية حينما أصيب أكرم توفيق وأشرك مكانه محمد عبدالمنعم الذي يلعب في مركزه كقلب دفاع، ولم يتمكن من إيقاف خطورة موسيس سيمون الذي شكل خطورة كبيرة من جهة اليمين.

وواصل المدرب البرتغالي استفزاز الجماهير فاخرج أحمد فتوح ما بين شوطي اللقاء وأشرك مكانه أيمن أشرف الذي لا يجيد الأدوار الهجومية مثل «فتوح».

واستمرت الغاز كيروش فأجرى تغيرين دفعة بنزول محمد السيد زيزو، والذي تألق بشكل لافت ووزع العديد من الكرات العرضية التي لم تُستغل نظراً لخروج مصطفى محمد والذي يجيد ألعاب الهواء، كما لم يقدم رمضان صبحي الإضافة الفنية المطلوبة في الناحية الهجومية.

وجاء تغير محمد شريف قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة دون أن يُسعفه الوقت لتقديم أوراق اعتماده في اللقاء.

وسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظيره النيجيري صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكاميرون.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو الذب سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز حصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب المصري بلا نقاط.

يذكر أن المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة حيث توج بها سبع مرات سابقة.







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