«أسود الكاميرون» تستهل كأس إفريقيا بفوز ثمين على «الخيول»

المصدر: وكالات

افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم فعاليات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها بلاده، بفوز ثمين 2 - 1 على منتخب بوركينا فاسو اليوم الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخها حيث سبق لها استضافة النسخة الثامنة عام 1972، والتي فاز بلقبها المنتخب الكونغولي، وحل المنتخب الكاميروني ثالثا في تلك النسخة.

ويتطلع المنتخب الكاميروني إلى استغلال إقامة هذه النسخة في بلاده للتويج باللقب السادس وتقليص الفارق مع المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأفريقي (سبعة ألقاب).

وسبق للمنتخب الكاميروني التتويج باللقب الأفريقي خمس مرات في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017 فيما كانت أفضل نتيجة للمنتخب البوركيني في بطولات كأس الأمم الأفريقية هي احتلال المركز الثاني في نسخة 2013.

وقدم المنتخبان الكاميروني والبوركيني (الخيول) أداء قويا عبر شوطي المباراة التي اتسمت بالإثارة.

وأنهى المنتخب الكاميروني الشوط الأول لصالحه 2 / 1 من خلال ركلتي جزاء سددهما فنسان أبو بكر قائد الفريق.

وكان المنتخب البوركيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق جوستافو سانجاري في الدقيقة 24 ليكون أول أهداف هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية.

ولكن المنتخب الكاميروني رد بهدفين سجلهما أبو بكر من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

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