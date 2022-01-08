الدوري الألماني.. مونشنغلادباخ يستغلّ ظرف بايرن ميونيخ

المصدر: وكالات

استغل بوروسيا مونشنغلادباخ وضع مضيفه بايرن ميونيخ المثقل بالغيابات جراء جائحة كورونا، وأسقطه 2-1 الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل عبر هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (18)، لكن الضيوف ردوا بهدفين لفلوريان نوهاوس (27) والنمسوي ستيفان لاينر (31).

وهي الخسارة الثالثة لبايرن ميونيخ هذا الموسم فتجمد رصيده عند 43 نقطة في الصدارة، فيما خطف بوروسيا مونشنغلادباخ النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، مسديا خدمة لبوروسيا دورتموند الثاني لتقليص الفارق عن النادي البافاري إلى ست نقاط في حال فوزه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت السبت.

وكان بايرن يمنّي النفس بالثأر من ضيفه الذي أرغمه على التعادل 1-1 في مباراة الذهاب في أغسطس الماضي، قبل أن يُلحق به خسارة مذلّة في مسابقة الكأس في أكتوبر الماضي بخماسية نظيفة.

لكن الفريق البافاري خاض مباراته مثقلاً بالغيابات بسبب فيروس كورونا، بعدما حامت شكوك حيال إمكانية إلغائها.

ويعاني بايرن من تسعة غيابات في صفوفه بسبب "كوفيد-19" في مقدمتها قائده حارس المرمى العملاق مانويل نوير، فضلا عن غيابات متعددة لإصابات بدنية، فاضطر مدربه يوليان ناغلسمان الى استدعاء لاعبين تقل أعمارهم عن الـ16 عاماً لإكمال التشكيلة.

واستعان ناغلسمان بتسعة لاعبين من تشكيلته المحترفة، ومن بينهم يوزوا كيميش العائد بعد غياب طويل استمر منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر بعد معاناته من مضاعفات الفيروس، إضافة الى عودة نيكلاس زوله الذي يعاني من آلام في الظهر ويحتاج الى العناية.

وافتقد بطل ألمانيا أيضا إلى خدمات لوروا سانيه والفرنسيين دايو أوباميكانو وكينغسلي كومان ولوكاس هرنانديز وكورونتان توليسو والكندي ألفونسو ديفيس، بالاضافة إلى حرمانه من الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والمدافع السنغالي بونا سار لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الاحد.

- فانر الأصغر في تاريخ بايرن -وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق هدافه ليفاندوفسكي بعدما تلقى تمريرة من زميله المخضرم توماس مولر داخل منطقة الجزاء، فهيأها لنفسه وسددها قوية في شباك الحارس السويسري يان سومر.

وبعد أقل من عشر دقائق، أدرك نوهاوس التعادل لمونشنغلادباخ عندما وصلته كرة شتتها سيرج غنابري بشكل خاطئ داخل المنطقة، فسددها "على الطائر" بين قدمي الحارس سفين أولريخ (27).

وبعد أربع دقائق، قلب مونشنغلادباخ النتيجة لصالحه وسجّل هدف التقدم بعدما ارتقى لاينر برأسه لركنية لوكا نيتس، وحولها في الشباك إلى يمين أولريخ (31).

وكاد السويسري بريل إمبولو يضيف هدفاً ثالثاً لمونشنغلادباخ في الدقيقة 45 غير أن أولريخ كان بالمرصاد لتسديدته القوية وحولها إلى ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول، توغّل ليفاندوفسكي من الجهة اليسرى لمنطقة مونشنغلادباخ وراوغ الدفاع، قبل أن يسدد في مواجهة سومر من زاوية ضيقة، لتصطدم الكرة بالقائم الأيسر البعيد، وتابعها مولر لكن الدفاع أنقذها من خط المرمى (45+2).

وفي الشوط الثاني، حاول بايرن إدراك التعادل على الأقل في أكثر من مناسبة، فلاحت أولى الفرص لجمال موسيالا في الدقيقة 56 عندما تهيأت أمامه كرة سهلة داخل منطقة الجزاء، سددها قوية وتصدى لها سومر.

وبعدها ارتقى مولر لكرة عرضية من ليفاندوفسكي مرت إلى جانب القائم الأيسر (60)، قبل أن يحاول البولندي بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت هذه المرة بالعارضة (62).

وفي الدقيقة 75، أجرى ناغلسمان تبديلين بإشراك لوكاس كوبادو (18 عاما) مكان مالك تيلمان، والواعد بول فانر البالغ من العمر 16 عاماً و11 يوماً مكان الإسباني مارك روكا، ليكون بالتالي أصغر لاعب في تاريخ بايرن يشارك في مباراة بالدوري الألماني، محطماً الرقم القياسي لموسيالا الذي خاض أولى مبارياته في عمر 17 عاماً و115 يوماً.

كما بات فارنر ثاني اصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا بعد لاعب بوروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو (16 عاما ويوما واحدا).

لكن ذلك لم يغيّر شيئاً وسط سعي أصحاب الأرض للخروج بنقطة من حدون نتيجة.

وتتواصل المرحلة السبت بمباراة مهمة أخرى تجمع بين باير ليفركوزن الرابع (28 نقطة) وأونيون برلين السابع (27 نقطة).

ويلعب السبت أيضا هوفنهايم مع أوغسبورغ، وغرويتر فورث مع شتوتغارت، ولايبزيغ مع ماينتس، وفرايبورغ مع أرمينيا بيليفيلد.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي هرتا برلين مع كولن، وبوخوم مع فولفسبورغ.

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