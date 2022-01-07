رواتب كبار نجوم برشلونة تكشف لأول مرة.. أرقام صادمة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أرقام صادمة وغير متوقعة لرواتب كبار نجوم برشلونة، والتي تسهم بشكل كبير في إرهاق كاهل ميزانية النادي التي تعاني الأمرين، في ظل ديون متراكمة تتعدى المليار ونصف المليار يورو. وقالت الصحيفة إن الكشف عن هذه الأرقام جاء من خلال تسريب حصل عليه الصحافي لويس كانوت، والذي يعمل لصالح قناة "إيسبورت 3".

وكانت المفاجأة الصادمة هي أن قائد برشلونة جيرار بيكيه يحصل على راتب سنوي يصل إلى 28 مليون يورو، مقابل 23 مليون يورو لسيرجي بوسكيت، و20 مليون يورو لجوردي ألبا، والمبلغ نفسه للمدافع الفرنسي أومتيتي، الذي لا يلعب إلا نادرا.

يضاف إلى هذا، حصول الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن على 14 مليون يورو، و16 مليون يورو يتقاضاها البرازيلي كوتينيو (المنتقل إلى أستون فيلا الانجليزي على سبيل الإعارة)، بجانب 12 مليون يورو في السنة لكل من عثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو.

وتبحث إدارة برشلونة بكل الطرق التخلص من هذه الرواتب الكبيرة التي تكلف ميزانية النادي الكثير، وذلك بعد أن رحل ليونيل ميسي الصيف الماضي، وكان يحصل سنويا على راتب قياسي غير مسبوق في العالم ككل، ويصل إلى 135 مليون يورو، بجانب 21 مليون يورو للفرنسي غريزمان الذي عاد لأتلتيكو مدريد.

وبخلاف ما يتداوله الإعلام قبل فترة طويلة، يعتبر جيرار بيكيه، الوحيد تقريبا بين لاعبي برشلونة، الذي لم يتنازل عن حصة كبيرة من راتبه، وذلك راجع لاتفاق خاص مع إدارة النادي.

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