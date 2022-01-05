"حوار تلفزيوني" يتسبب في غرامة مالية قاسية على نجم تشلسي لوكاكو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية عن العقوبة التي حددها نادي تشلسي الانجليزي على نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بسبب الأزمة الكبيرة التي تسبب فيها، على إثر "حوار تلفزيوني" مع قناة (سكاي سبورت الإيطالية)، كشف فيه عن مشاكله في الفريق، وبأنه راغب بشدة في العودة إلى ناديه السابق، إنترميلان الإيطالي، وأنه غير مقتنع تماما بالتكتيكات والخطط الفنية لمدربه الألماني في تشلسي توماس توخيل.

وسيتم خصم نحو نصف مليون يورو (قيمة أسبوعين من راتب اللاعب)، بسبب تصريحاته عن "عدم الراحة" في تشلسي، بجانب أنه تنكر لناديه الذي دفع فيه مبلغا كبيرا لاستقدامه من إنتر، وقال إنه يريد العودة سريعا إلى الانتر، مقدما اعتذاره لجمهور "النيراتزوري" بسبب انتقاله إلى تشلسي.

وبدأت العقوبة على لوكاكو باستبعاد المدرب الألماني توخيل له في قمة ليفربول بالدوري الأحد الماضي، وتوبيخ اللاعب علنا من قبل المدرب وعدد من اللاعبين في تشلسي، بجانب نجوم سابقين، ومحللين. وأمام عاصفة الانتقادات هذه، اضطر لوكاكو لتقديم اعتذار على ما قام به، وتصريحاته التي اعتبرت مسيئة لناديه. وقال توخيل في تصريح صحافي: لوكاكو يعلم جيدا الفوضى التي تسبب فيها، ووحده سيقوم بتنظيفها.

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