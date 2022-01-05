كأس أمم إفريقيا: رئيس السنغال يضغط على مانيه و"أسود التيرانغا" للفوز باللقب

المصدر: وكالات

وضع الرئيس السنغالي ماكي سال ضغطا على منتخب بلاده "أسود التيرانغا" ونجمه ساديو مانيه الثلاثاء قبل ساعات قليلة من سفرهم إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك بحثِّهم على العودة باللقب بعد خسارة مباراتين نهائيتين.

وقال الرئيس السنغالي متحدثا بلهجة "أولوف" المحلية الى الجهاز الفني واللاعبين في القصر الرئاسي "هذه المرة لا أتحدث عن بلوغ النهائي ولكن عن الكأس. يجب أن تقاتلوا من أجل إحضار الكأس".

وأضاف بالفرنسية "يمكنكم فعلها. أنتم الأفضل تكتيكيًا وفنيًا وجودة" والباقي الآن مسألة "إرادة" و"روح قتالية".

وسلَّم رئيس الدولة العلم الوطني للاعبين الذين وصلوا إلى القصر على متن القطار الإقليمي السريع الذي تم تشغيله قبل أيام قليلة بين دكار وضواحيها.

وخسرت السنغال المباراة النهائية في نسختي عام 2002 أمام الكاميرون و2019 أمام الجزائر، وهي مرشحة بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي مانيه وحارس مرمى الفريق اللندني تشلسي إدوار مندي للقب للمرة الأولى في تاريخها في النسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير إلى السادس من فبراير المقبل.

وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثانية حيث ستلاقي زيمبابوي الإثنين المقبل، وغينيا في 14 الحالي ومالاوي في 18 منه.

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