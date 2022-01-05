جائحة كورونا ترخي بظلالها على عودة نشاط الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

تخيم جائحة "كوفيد-19" على عودة النشاط في بطولة ايطاليا لكرة القدم، حيث يغيب العديد من اللاعبين عن صفوف فرقهم مع قرار بالسماح بحضور 50 في المئة من سعة الملاعب في محاولة للحد من تفشي هذا المرض. ويبدأ يوفنتوس شهرا حاسما بمواجهة قوية ضد نابولي الذي تصدر القسم الاول من الدوري قبل ان يتراجع الى المركز الثالث بعد نتائج مخيبة في ديسمبر. ويحتل يوفنتوس المركز الخامس متخلفا بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر وحامل لقب الموسم الماضي.

ويتعين على كتيبة المدرب ماسيميليانو أليغري مواجهة روما، ميلان واتالانتا والاخير يتقدم عليه بفارق 4 نقاط في السباق نحو مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا، قبل منتصف فبراير المقبل. ويغيب قائد يوفنتوس جورجو كييليني لاصابته بفيروس "كوفيد-19" وزميله المخضرم ليوناردو بونوتشي بداعي الاصابة، في حين سيجلس المهاجمان الارجنتيني باولو ديبالا وفيديريكو كييزا على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيهما من الاصابة. بدوره، يعاني الفريق الجنوبي من غياب أبرز لاعبيه على رأسهم هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي غاب عن قسم كبير من مباريات فريقه في الاسابيع الاخيرة بداعي الاصابة قبل ان يصاب بكوفيد الى جانب المكسيكي هيرفينغ لوسانو، المقدوني أليف الماس والفرنسي كيفن مالكويت والبرتغالي ماريو روي للسبب ذاته.

وخضع مدرب نابولي لوتشانو سباليتي لفحص للكشف عن كورونا الثلاثاء وجاءت نتيجته ايجابية وسيغيب بدوره. كما يغيب قطب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي لمشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويتخلف نابولي بفارق 7 نقاط عن إنتر بعد خسارته ثلاث مباريات تواليا على ارضه الشهر الماضي. وتبرز مواجهة ميلان الثاني مع روما السادس على ملعب سان سيرو.

ويريد ميلان المحافظة على آماله في احراز اللقب في حين يأمل فريق العاصمة في تعزيز حظوظه للمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل علما انه يتخلف عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطتين فقط.

ويحل إنتر ضيفا على بولونيا آملا في مواصلة عروضه الجيدة في الشهرين الاخيرين حيث سجل 7 انتصارات تواليا ويتقدم على جاره في المدينة الواحدة بفارق 4 نقاط.

وتخطى إنتر رحيل هدافه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو وظهيره الايمن الدولي المغربي أشرف حكيمي بالاضافة الى مدربه انتونيو كونتي الذي يشرف حاليا على تدريب توتنهام الإنكليزي، ونجح مدربه الجديد سيموني اينزاغي في ايجاد التشكيلة المناسبة للبقاء في صلب الصراع على اللقب. كما ان الفريق بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الاولى منذ عقد من الزمن حيث اوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع ليفربول الانكليزي.

لاعب تحت المجهر

ستكون الاعين شاخصة نحو مهاجم فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش بعد فتح باب الانتقالات الشتوية في مطلع الشهر الحالي لا سيما ان صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" تحدثت عن ان ارسنال الانكليزي يستعد لدفع مبلغ 70 مليون يورو للحصول على خدماته للحلول بدلا من الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الذي فقد شارة القيادة في الفريق اللندني لأسباب انضباطية ويبدو في طريقه الى الرحيل لخلافات مع المدرب الاسباني ميكل ارتيتا. ويتصدر فلاهوفيتش (21 عاما) ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 16 هدفا علما انه اعلن عن رغبته في البقاء في صفوف فيورنتينا حتى نهاية الموسم الحالي.

وحقق "دي في 9"، المرتبط بعقد حتى صيف 2023 مع فيورنتينا، أرقاما تهديفية تثير الذعر في خطوط الدفاع وحراس المرمى. في عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية. و68 هو عدد اللاعبين المصابين بكوفيد-19 حتى أمس بحسب احصائية لوكالة فرانس برس. و16 هو عدد الاهداف التي سجلها فلاهوفيتش متقدما بفارق 3 اهداف عن مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي.

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