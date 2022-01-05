الوصل يتفق مع هابويل الإسرائيلي على ضم اللاعب النيجيري أجادا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي هابويل الإسرائيلي توصله إلى اتفاق مع نادي الوصل على انتقال المهاجم النيجيري وليام أجادا 22 عاماً إلى "الإمبراطور" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر هابويل على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أكمل الاتفاق مع نادي الوصل على الشروط كافة الخاصة بانتقال النيجيري وليام أجادا إلى "الفهود"، لافتاً إلى أن اللاعب سيتوجه إلى دبي لإجراء الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة وتوقيع العقد بشكل رسمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news