تقليص الحضور الجماهيري في نهائيات كأس إفريقيا

المصدر: وكالات

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه قرر وبعد التشاور مع المنظمين تقليص الحضور الجماهيري في نهائيات كأس الأمم الافريقية للعبة الشعبية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من يناير الجاري للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد أنه تقرر أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 80 في المئة من القدرة الاستيعابية للملاعب في مباريات الدولة المضيفة و60 في المئة بالنسبة لبقية مباريات البطولة.

وستنطلق البطولة بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوركينا فاسو في الاستاد الأولمبي في العاصمة ياوندي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مشجع.

وقال الاتحاد الافريقي في بيان أمس الثلاثاء "بعد عدة مشاورات مع حكومة الكاميرون.. اتفق الاتحاد الافريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على وضع سقف للحضور الجماهيري في الملاعب في كأس أمم افريقيا يتراوح ما بين 80 و60 في المئة من القدرة الاستيعابية للملاعب".

وأضاف البيان "نسبة 80 في المئة من القدرة الاستيعابية للملاعب ستطبق في مباريات الدولة المضيفة فقط".

وجاء في البيان أيضا أنه تم وضع قواعد صحية صارمة للوقاية من العدوى ستطبق خلال النهائيات وسيتعين على كل من يحضر المباريات إثبات تلقيه التطعيم بصورة كاملة إلى جانب شهادة تثبت خلوه من العدوى.

وتستمر البطولة حتى السادس من فبراير المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news